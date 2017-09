hanno annunciato oggi che, titolo già disponibile su PC, Xbox One e Xbox 360, arriverà anche su PlayStation 4, in formato retail e digitale, a fine anno. In occasione dell'annuncio, il publisher ha pubblicato un apposito trailer per il gioco.

Come si legge nel trailer, che abbiamo riportato in apertura, la versione PS4 di Max: The Curse of Brotherhood è già preordinabile. Il filmato, inoltre, ci presenta le ambientazioni del gioco, le sue atmosfere, il tipo di gameplay e le relative meccaniche.

Lasciandovi alla visione del video, segnaliamo che la data di uscita del gioco, prevista per un generico periodo festivo, è ancora da precisare. Restiamo quindi in attesa di ulteriori dettagli.