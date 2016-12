Media Molecule ci augura buone feste con un nuovo screenshot di Dreams

Anche i ragazzi di, conosciuti principalmente per, hanno voluto farci gli auguri a modo loro pubblicando uno screenshot inedito di, il loro nuovo progetto, in cui il messaggio di un buon anno scritto dagli sviluppatori si staglia su un suggestivo paesaggio montano ricoperto di neve.

Potete osservare l'immagine in questione alla fine di questa notizia. Ricordiamo che recentemente la software house ha annunciato di aver rinviato la beta, inizialmente prevista entro la fine del 2016, a data da destinarsi. I developer hanno infatti bisogno di più tempo per sistemare alcuni aspetti del gioco e limare alcune imperfezioni tecniche. Al momento Dreams non presenta una data di uscita.