L'ente coreano che si occupa della classificazione dei videogiochi in Corea ha inserito nel proprio database la mai annunciataper PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.

Mega Man Legacy Collection è stata anciata nel 2015 e includeva le riedizoni di Mega Man, Mega Man 2, Mega Man 3, Mega Man 4, Mega Man 5 e Mega Man 6, questa nuova raccolta potrebbe includere i titoli di Mega Man usciti su Super Nintendo, anche se al momento non ci sono conferme in merito.

Capcom non ha ancora annunciato ufficialmente Mega Man Legacy Collection 2, restiamo quindi in attesa di maggiori dettagli in merito.