Nella giornata di oggiha pubblicato su Youtube un nuovo gameplay trailer dedicato anel quale possiamo ammirare Mega man X in azione, e farci dunque un'idea di alcuni dei suoi attacchi, mosse speciali e combo. Trovate il filmato (in lingua giapponese) in apertura di notizia.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Marvel vs Capcom Infinite sarà disponibile a partire dal prossimo 19 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sulle nostre pagine trovate i recente trailer incentrati sui costumi inclusi nel preorder e sullo speciale outfit di Captain Marvel disponibile esclusivamente su PS4. Se volete essere sempre aggiornati sul picchiaduro di Capcom, vi consigliamo di seguire la scheda a esso dedicata.