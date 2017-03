Megadimension Neptunia VIIR annunciato per PlayStation 4 e PS VR

ha annunciato durante il Dengeki Game Festival 2017 un nuovo gioco della serie: si tratta di, in arrivo durante l'estate su PlayStation 4 e

Megadimension Neptunia VIIR (conosciuto anche come Megadimension Neptunia Victory II Realize) segna il debutto della serie nel mondo della Realtà Virtuale, grazie al pieno supporto per il visore Sony. L'uscita del gioco è prevista in Giappone per i mesi estivi, al momento non ci sono conferme riguardo un possibile debutto del titolo in Europa. In apertura trovate il primo trailer di Megadimension Neptunia VIIR.