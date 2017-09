ha annunciato che cheè stato rinviato, il gioco non è uscito nella data prevista (26 settembre) e arriverà solamente il prossimo 17 ottobre, a causa di problemi burocratici non meglio specificati.

In ogni caso, lo sviluppo del gioco è terminato ma per poter commercializzare il prodotto è necessario attendere ancora qualche settimana. Lo studio ha confermato che Megaton Rainfall sarà venduto al prezzo di 15.99 euro, con uno sconto del 20% per gli utenti Plus per i preordini e gli acquisti nella prima settimana.