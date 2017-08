Megaton Rainfall: un'avventura nei panni di un supereroe in arrivo su PS VR e PC

Lo sviluppatoreha annunciato chearriverà il 26 Settembre sue il 26 Ottobre su. Il gioco ci metterà nei panni di un supereroe in grado di volare, con l'obiettivo di salvare la Terra da un'invasione aliena. Pubblicato il primo gameplay trailer.

Come potete vedere nel gameplay trailer riportato in cima alla notizia, Megaton Rainfall vuole metterci nei panni di un supereroe in grado di volare, garantendo il massimo dell'immersione grazie alla visuale in prima persona e alla realtà virtuale.

Il giocatore dovrà salvare la terra da un'invasione aliena, scacciando i nemici che sono giunti dallo spazio profondo, sfruttando i propri poteri e la libertà di movimento. Megaton Rainfall è previsto in uscita su Playstation VR per il prossimo 26 Settembre, ma arriverà anche su PC a un mese di distanza.