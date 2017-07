Mercato Digitale USA Giugno 2017: in calo del 16% le vendite dei giochi PC

ha pubblicato i dati relativi alle vendite del mercato digitale in Nord America per il mese di giugno 2017: scopriamo così che durante il mese scorso si è registrato un(rispetto allo stesso periodo del 2016) per quanto riguarda le vendite dei giochi PC su Steam, GOG, Battle.net e altre piattaforme di digital download.

Secondo SuperData, il motivo del calo è dovuto alla mancanza di un blockbuster come Overwatch, che lo scorso anno ha trainato notevolmente il mercato digitale nelle settimane immediatamente successive al lancio. Crescono invece i settori MMO, Giochi Multiplayer Online, Pay-To-Play e F2P.

Da segnalare anche la crescita di DOTA 2, che entra in quinta posizione nella classifica dei dieci giochi PC capaci di generare il maggior numero di profitti. Inoltre, SuperData segnala le buone performance di Tekken 7, il gioco avrebbe infatti venduto 200.000 copie digitali a giugno, cifra che comprende i download effettuati da Steam, Xbox Store e PlayStation Store.