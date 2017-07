Metal Gear: ecco 30 elementi che hanno reso speciale la saga di Kojima

In calce alla notizia vi abbiamo riportato alcuni fra i tweet postati da Camilleri: vi troviamo alcuni fra i momenti più peculiare tratti da svariati capitoli della saga, incluse meccaniche di gioco nascoste, aggiunte dal gusto ironico, e sezioni di gioco particolarmente significative. Per la lista intera, vi rimandiamo a questo indirizzo .

1) If you stay too long under the rain, Snake will get a cold. Sneezing will attract guards. pic.twitter.com/eF18VyvVb5 — Alex Camilleri ✌ (@AlexKalopsia) 15 luglio 2017

3) Mantis will prove his powers by moving your controller (triggering vibration) pic.twitter.com/yJsMSQ1Wwu — Alex Camilleri ✌ (@AlexKalopsia) 15 luglio 2017

4) You can make the horse poop to create traps for vehicles pic.twitter.com/jeQivgQPy4 — Alex Camilleri ✌ (@AlexKalopsia) 15 luglio 2017

5) If you don’t oppose to Liquid’s grab attack, you will get a kiss pic.twitter.com/VKAgdEEpQh — Alex Camilleri ✌ (@AlexKalopsia) 15 luglio 2017

15) 2 minutes of climbing a ladder to let you experience the Snake Eater main theme #MetalGear30th pic.twitter.com/4eCInrhjpe — Alex Camilleri ✌ (@AlexKalopsia) 15 luglio 2017