Metal Gear Rising e ScreamRide sono ora retrocompatibili su Xbox One

Con un messaggio pubblicato sulla propria pagina Twitter, Major Nelson ha annunciato chee la versione Xbox 360 disono retrocompatibili sua partire da oggi.

ScreamRide è uscito anche in edizione Xbox One, ma se avete la versione Xbox 360 adesso potrete giocarla anche sulla nuova console Microsoft. Come al solito, se siete in possesso delle versione retail vi basterà inserire il disco nella console e scaricare il nuovo aggiornamento, se invece avete l'edizione digitale, allora i giochi compariranno anche sulla vostra libreria Xbox One.

Per saperne di più sui due titoli, potete leggere le nostre recensioni di Metal Gear Rising: Revengeance e ScreamRide.