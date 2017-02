Metal Gear Solid per PlayStation usciva 18 anni fa in Europa

Il 26 febbraio del 1999,per PlayStation arrivava nei negozi europei, dopo aver conquistato il Giappone e gli Stati Uniti pochi mesi prima. Si tratta di fatti del primo episodio 3D della saga di, capace di riscuotere un enorme successo di pubblico e critica.

Il gioco festeggia oggi il suo diciottesimo compleanno in Europa, si tratta di un titolo che ha gettato le basi per la rinascita del genere stealth e che ha reso popolare la serie di Metal Gear in tutto il mondo. Metal Gear Solid ha venduto oltre sei milioni di copie in tutto il mondo, guadagnandosi il plauso della critica e del pubblico, che ancora oggi ricorda il titolo per alcune sequenze iconiche, come lo scontro con Psycho Mantis.

Come sappiamo, Hideo Kojima ha abbandonato Konami nel 2015 per formare Kojima Productions, i diritti del franchise sono saldamente in mano al publisher giapponese che alla Gamescom dello scorso agosto ha annunciato lo spin-off Metal Gear Survive, in arrivo nel corso del 2017.