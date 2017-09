Metal Gear Solid V e Amnesia tra i titoli PlayStation Plus di ottobre

Il nuovo mesesi apre con i titoli gratuiti per gli iscritti al servizio, tra i quali troviamo

The Phantom Pain rappresenta il canto del cigno di Kojima in Konami, software house nella quale è stato in forze per trent'anni. Nei panni di Big Boss, i giocatori dovranno effettuare incursioni in territori ostili per liberare i compagni d'arma catturati e ricostruire il proprio esercito.

Amnesia: Collection racchiude la serie survival horror completa, con miglioramenti tecnici pensati per il suo approdo su console PlayStation 4. Le novità di PlayStation Plus non finiscono qui, e di seguito vi riportiamo l'elenco completo di tutti i titoli che saranno disponibili agli abbonati senza costi aggiuntivi:

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (PS4)

Amnesia: Collection (PS4)

RIGS: Mechanised Combat League (PS Plus Bonus – PSVR necessario)

That’s You (PS Plus Bonus – PlayLink)

Monster Jam Battlegrounds (PS3)

Hustle Kings (PS3)

Hue (PS Vita & PS4)

Sky Force Anniversary (PS Vita & PS4)

Se ancora non lo avete fatto, vi ricordiamo di riscattare i titoli dello scorso mese finché siete in tempo.