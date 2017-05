Metal Gear Survive: la data di uscita è fissata ancora per il 2017

Nella giornata di oggiha diffuso i dati finanziari relativi allo scorso anno fiscale, dichiarando che la compagnia ha ottenuto buoni risultati. Tra i titoli presenti nella lista del publisher,è stato catalogato come un gioco in uscita nel 2017.

Metal Gear Survive, di cui è prevista una demo giocabile al prossimo E3 2017 di Los Angeles, è un tps basato sulla co-op, un survival game in cui i giocatori devono formare squadre da quattro elementi e affrontare un'invasione zombie, difendendo la base militare che fa da sfondo all'ambientazione. Ricordiamo che Hideo Kojima, già impegnato con il suo Death Stranding, non avrà nessun tipo di coinvolgimento con questo progetto. Per saperne di più non rimane che attendere la fiera losangelina.