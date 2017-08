Metal Gear Survive: nuovi screenshot dalla Gamescom 2017

In occasione della Gamescom 2017 di Colonia,ha pubblicato una serie di nuovi screenshot in alta definizione per, il nuovo spin-off della serie ambientato in un universo alternativo in arrivo nel 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Le immagini, riportate in fondo alla notizia, gettano uno sguardo sulle armi, le ambientazioni e i nemici presenti nel gioco. Metal Gear Survive includerà sia una campagna single player che una modalità co-op fino a quattro giocatori in cui bisognerà fabbricare armi e costruire barricate per difendere gli avamposti dalle orde di nemici. Ricordiamo il gioco non sarà diretto da Hideo Kojima, dato che il padre di Metal Gear ha rotto con Konami e si trova attualmente al lavoro su Death Stranding.

