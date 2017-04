Metal Gear Survive sarà presente all'E3 con una demo

Dopo una prima presentazione alla Gamescom 2016,è letteralmente sparito dai riflettori, in questi mesinon ha pubblicato nuovo materiale sul gioco, il cui lancio resta previsto per l'anno corrente. Secondo quanto riportato da SegmentNext, ne sapremo di più all'E3 di Los Angeles.

In questa occasione, il publisher giapponese mostrerà un nuovo trailer del gioco, inoltre i presenti potranno provare con mano una demo giocabile di Metal Gear Survive, titolo in fase di sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. La data di lancio è ancora avvolta nel mistero, non ci resta che attendere la fiera di Los Angeles per maggiori informazioni sul progetto.