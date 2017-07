Metro Exodus: disponibile la canzone del trailer di annuncio

Come annunciato quest'oggi dain collaborazione con, il compositore John Murphy e Feel For Music, è da oggi disponibile gratuitamente il mix "Exodus" de "In The House In A Heartbeat", brano composto dal sopracitato Murphy.

Questa esclusiva versione ha debuttato nel trailer di annuncio di Metro Exodus durante il Briefing Xbox E3 2017, come tributo alla lunga storia che lega il brano alla serie Metro (il brano era già stato usato nel 2010 per il trailer di Metro 2033). Visto il grande successo del mix Exodus utilizzato nel trailer, Deep Silver e 4A Games sono liete di renderlo disponibile gratuitamente per tutti i fan.

Registratevi su MetroTheGame.com per scaricare una versione in alta qualità del mix Exodus (disponibilità strettamente limitata) oppure cercatelo sui seguenti servizi di streaming: Spotify; SoundCloud; YouTube. A questo indirizzo, invece, trovate il trailer di annuncio del gioco accompagnato dal brano.

Metro Exodus uscirà nel corso del 2018 su PC, PS4 e Xbox One.