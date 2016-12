Metroid Prime Blast Ball: i server della demo chiudono il 31 dicembre negli USA

ha annunciato che a partire dalle 23:59 del 31 dicembre i server della demo diandranno offline e dunque non sarà più possibile giocare in rete con la versione dimostrativa del gioco.

Nel momento in cui scriviamo, la chiusura dei server della demo è stata annunciata solamente per gli Stati Uniti e non è chiaro se avrà effetto anche nel nostro continente. Ricordiamo che la versione di prova di Metroid Prime Blast Ball è stata lanciata lo scorso mese di luglio con l'obiettivo di fornire 60 giorni di prova gratuita, il termine è stato successivamente esteso fino a fine anno. Il comparto multiplayer online della versione completa continuerà invece a funzionare regolarmente.