Metroid Samus Returns avrà una copertina reversibile in stile Game Boy

Andre Segers di GameXplain segnala una notizia curiosa su: il nuovo gioco della serie per Nintendo 3DS presenta infatti una copertina reversibile che riprende l'artwork utilizzato per la cover di

Il retro copertina riproduce in tutto per per tutto la cover art del gioco uscito nel 1992, con tanto di fascetta "Game Boy" e costina in stile retrò. Un modo piacevole per omaggiare il sequel di Metroid, che si prepara a tornare a nuova vita con un remake sviluppato da MercurySteam, team spagnolo responsabile di Castlevania Lords of Shadow, Castlevania Lords of Shadow 2 e Raiders on the Broken Planet.

Metroid Samus Returns uscirà il 15 settembre, lo stesso giorno arriveranno nei negozi anche due nuovi Amiibo di Samus e Metroid, nonchè uno speciale New 3DS XL personalizzato per l'occasione.