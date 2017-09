Metroid Samus Returns a confronto con il capitolo originale per Game Boy

Sul canale youtube di GameXplain è stato caricato un nuovo video comparativo per, in cui il remake perviene messo a confronto con il capitolo originale uscito su. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Metroid Samus Returns si presenta come il remake per Nintendo 3DS di Metroid II Return of Samus, capitolo della saga uscito su Game Boy nel lontano 1992. Il filmato mette a confronto i due giochi, permettendoci di apprezzare lo stile grafico e il level design che caratterizzano il remake.

Ricordiamo che Metroid Samus Returns uscirà il 15 settembre in esclusiva per Nintendo 3DS (lo stesso giorno arriveranno nei negozi anche due nuovi Amiibo di Samus e Metroid, nonchè uno speciale New 3DS XL a tema).