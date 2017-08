non include un gran numero di filmati dedicati allo sviluppo della storia, tuttavia in questo remakehanno voluto introdurre una sequenza iniziale in cui, tramite una serie di artwork in stile fumetto americano, vengono riassunti gli avvenimenti accaduti nel capitolo precedente, ovvero il primo.

Quest’oggi vi proponiamo nella galleria in calce alcuni screenshot tratti da questa sequenza. Che ve ne pare? Lasciandovi alla visione ricordiamo ai lettori che Metroid: Samus Returns sarà disponibile sulle console della famiglia 3DS a partire dal prossimo 15 settembre nelle versioni standard, Special Edition e Legacy Edition. Lo stesso giorno sarà lanciata in America un modello speciale di New 3DS XL dedicato al titolo.