ha pubblicato un nuovo video spot per promuovere l'imminente lancio di. Samus is Back è lo slogan che accompagna questo brevissimo filmato ora in onda sui principali canali televisivi degli Stati Uniti.

Il vido permette di dare uno sguardo alle ambientazioni, ai nemici, ai protagonisti e al gameplay di Metroid Samus Returns, remake di Metroid II Return of Samus, titolo uscito originariamente nel 1992 su Game Boy. Il gioco sarà disponibile dal 15 settembre in esclusiva sulle console della famiglia 3DS, inoltre lo stesso giorno arriverà nei negozi anche una variante del New 3DS XL personalizzata con i colori della tuta di Samus.