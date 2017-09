Metroid Samus Returns: nuovo trailer dedicato alle armi

Nella giornata di oggiha pubblicato su Youtube un nuovo trailer dedicato a, il remake diuscito originariamente nel 1992 su Game Boy.

Nel filmato, che potete osservare in apertura di notizia, ci viene proposta una carrellata delle varie armi utilizzabili. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Metroid: Samus returns sarà disponibile a a partire dal 15 settembre nelle versioni standard, Special Edition e Legacy Edition, escluivamente sulle console della famiglia 3DS. Lo stesso giorno saranno lanciati anche due nuovi Amiibo e uno speciale modello di New 3DS XL dedicato al gioco. Siete pronti per il ritorno di Samus?