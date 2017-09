Metroid Samus Returns: positivi i primi voti della stampa internazionale

uscirà nei negozi venerdì 15 settembre ma nel frattempo è scaduto l'embargo per la pubblicazione delle recensioni e i primi pareri stanno facendo capolino sul web. Il remake dista ottenendo una buona accoglienza, con pareri decisamente positivi da parte della stampa internazionale.

Di seguito, le principali valutazioni delle testate estere:

GamingTrend - 10

Polygon - 9

EGM - 9

Trusted Reviews - 8

Attack of the Fanboy - 8

Destructoid - 8

Nintendo Life - 10

Nintendo World Report - 9,5

Metro Game Central - 9

Hobby Consolas - 9.3

XGN - 9

GamesBeat - 9

MeriStation - 8,6

God is a Geek - 8,5

IGN.com - 8,5

Stevivor - 8

The SixthAxis - 9

Digitally Downloaded - 9

Nel momento in cui scriviamo, la media su Metacritic è pari a 88/100. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Metroid Samus Returns per Nintendo 3DS.