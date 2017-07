Metroid Samus Returns: pubblicato un nuovo video gameplay

Ancheè presente ale IGN ha avuto l'occasione di provare il titolo. Presso questo indirizzo trovate il video-gameplay pubblicato dalla testata videoludica statunitense.

Una buona occasione per osservare il remake del secondo capitolo della storica serie uscito su Game Boy nel lontano 1991, in attesa dell'uscita. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Metroid: Samus Returns sarà disponibile sulle console della famiglia 3DS a partire dal prossimo 15 settembre nelle versioni standard, Special Edition e Legacy Edition. Per seguire tutte le novità e gli aggiornamenti sul gioco, vi consigliamo di tenere d'occhio la scheda di Everyeye.