Metroid Samus Returns: una panoramica sul gioco nel nuovo trailer in italiano

ha pubblicato un nuovo trailer dicon i sottotitoli in italiano, offrendo una panoramica generale sul nuovo capitolo della saga in arrivo suil 15 settembre. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Insieme a Super Mario Odyssey, Metroid: Samus Returns è stato il gioco più trattato da Nintendo durante la Gamescom 2017, occasione in cui abbiamo visto nuove sequenze di gameplay e conosciuto nuovi dettagli in compagnia del Producer e del Creative Director.

Ricordiamo che Metroid: Samus Returns si presenta come il remake per 3DS di Metroid II Return of Samus, capitolo uscito in origine su Game Boy nel 1991. Per saperne di più sul titolo vi invitiamo a guardare il nuovo trailer riportato in cima alla notizia.