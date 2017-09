Il sito spagnolo NextN ha pubblicato un video unboxing della Collector's Edition di, disponibile da oggi in esclusiva sulle console della famiglia 3DS e 2DS.

Questa ricca edizione include una custodia Steelbook che riprende il design della cartuccia di Metroid II Return of Samus per Game Boy, un CD con 25 brani tratti dalla colonna sonora dei vari giochi della saga, portachiavi, spilla e artbook a colori, il tutto racchiuso in una confezione premium cartonata.

Il remake di Metroid II è disponibil da oggi su Nintendo 3DS e 2DS, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Metroid Samus Returns.