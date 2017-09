Metroid Samus Returns ha venduto 30.000 copie in Giappone nella prima settimana

sembra essere stato accolto positivamente non solo in Occidente ma anche in Giappone: Media Create segnala infatti un venduto nella prima settimana di circa 30.000 copie sul mercato retail, pari al 70% delle unità effettivamente distribuite ai negozianti locali.

Si tratta di numeeri non altissimi ma comunque molto più alto rispetto a quelli registrati dagli ultimi giochi a marchio Metroid usciti in Giappone: Metroid Prime Federation Force aveva venduto 4.286 copie nella prima settimana mentre Metroid Prime 2 Echoes New Play Control si è fermato a 1,700.

Metroid Prime 3 al lancio nel 2008 vendette 34.151 copie mentre Metroid Zero Mission, nel 2004, piazzò 39.112 unità nel primo weekend di lancio. Pur non essendo riuscito a conquistare la vetta della classifica, Metroid Samus Returns ha ben performato a livello commerciale.