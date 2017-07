Nella giornata di oggiha pubblicato un nuovo video-gameplay didella durata di circa mezzora. Nel filmato, che trovate in apertura di notizia, possiamo osservare la demo giocabile mostrata nel corso dell'E3 2017.

Anche se Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom ricorda nella veste grafica il suo predecessore, presenta in realtà un sistema di combattimento molto differente, non più turn-based ma in tempo reale e più propendente all'action. Un'altra grande novità è rappresentata dagli Higgledies, piccoli spiriti che durante la lotta ci consentiranno di sfruttare diversi poteri speciali, che di fatto sostituiscono i Famigli. Il gioco sarà disponibile a partire dal 19 gennaio 2018.