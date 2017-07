Michael Pachter: con PlayStation 4, Sony sta riconquistando i vecchi fan

si è espresso riguardo al successo di PlayStation 4 nel corso di una lunga intervista concessa a GamingBolt, soffermandosi anche sulle, ribadendo come a suo avviso le prime siano più variegate e capaci di catturare varie tipologie di pubblico.

Queste le parole dell'analista di Wedbush: "PlayStation 4 non vende il doppio di Xbox One negli USA, probabilmente negli Stati Uniti il rapporto è pari a 11 a 10 o qualcosa di simile, ma fuori dal Nord America Sony ha riconquistato buona parte dei possessori di PlayStation, PlayStation 2 e PlayStation 3. Di fatto, il valore storico del brand PlayStation è importante, magari non negli Stati Uniti e nel Regno Unito ma nel resto del mondo il catalogo e l'eredità PlayStation possono davvero fare la differenza. La line-up di Xbox One non è paragonabile a quella PlayStation, anche se a mio avviso le esclusive incidono al massimo peri l 20% sulle vendite di una console. State of Decay 2 è interessante ma valgono le stesse cose già dette per Days Gone.... basta zombie! Forza Motorsport 7 è un gioco di corse così come Gran Turismo Sport e non acquisti certo una console per questo, dai per scontato che ogni piattaforma ne abbia uno. Knack 2 è un ottimo prodotto per bambini assente su Xbox mentre su Sea of Thieves torno a ripetermi, lo trovo un gioco privo di senso. In compenso, come ho già detto, sono convinto che PlayerUnknown's Battlegrounds farà bene su Xbox One e Xbox One X."

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Michael Pachter?