Michael Pachter: le console potrebbero definitivamente sparire entro il 2020

Nell'ultima puntata dello show, il noto analista ha dichiarato che il mercato console andrà incontro ad un notevole declino nei prissimi tre o quattro anni. Secondo, presto non ci sarà più spazio per le piattaforme da gioco casalinghe così come le conosciamo oggi.

Queste le parole dell'analista di Wedbush: "Il software si sta spostando dalle console tradizionali... Sony e Microsoft perderanno la loro leadership quando sarà possibile giocare a Call of Duty e Madden senza console. Realisticamente, potrebbe accadere tra il 2019 e il 2020.... Nei prossimi due o tre anni probabilmente sarà possibile scaricare il gioco sul PC e giocarlo su qualsiasi TV senza troppi problemi, mentre nel giro di dieci anni si potrà fare la stessa cosa con il proprio smartphone, scaricare un gioco Tripla A e giocare su qualsiasi televisore, senza bisogno di una console."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Siete d'accordo con l'analisi di Michael Pachter?