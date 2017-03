Michael Pachter: ecco perchè Xbox Game Pass non avrà il successo di Netflix

L'analistasi è espresso riguardo a, il nuovo servizioin abbonamento attualmente disponibile in beta per pochi utenti selezionati, in arrivo ufficialmente su Xbox One nel corso della primavera.

Queste le parole di Pachter: "Quanto ci metterà questo modello di business ad avere successo nel mondo dei videogiochi? La risposta è semplice.... tanto, tantissimo tempo. Forse un'eternità! Netflix ha 93 milioni di utenti e non c'è alcuna possibilità che Microsoft si possa avvicinare a questo numero. E' un buon inizio ma onestamente ci ha già provato Gamefly nel 2006, con scarsi risultati, proponendo giochi nuovi a 20 dollari al mese. Non ha funzionato.. perchè dovrebbe funzionare Game Pass? E' vero che non sappiamo molto su questo servizio, ma la line-up software non sembra vastissima onestamente e credo che i publisher di terze parti siano molto riluttanti ad inserire i loro giochi più recenti in catalogo. Non penso che Game Pass possa valere 120 dollari l'anno e non credo che avrà il successo di Netflix."

Siete d'accordo con l'opinione di Michael Pachter oppure no? Fateci sapere la vostra opinione nello spazio riservato ai commenti.