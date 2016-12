Michael Pachter: GamesIndustry valuta l'accuratezza delle sue previsioni

GamesIndustry ha analizzato le previsioni diper il 2016: adesso che l'anno sta per terminare, è arrivato il momento di scoprire quali previsioni del noto analista si sono effettivamente realizzate e quali invece non hanno trovato riscontro.

Di seguito, le previsioni di Michael Pachter per il 2016, tra parentesi, i voti assegnati da GamesIndustry:

Nintendo NX non uscirà nel 2016 (A+)

Nintendo Switch uscirà a marzo 2017 in tutto il mondo, Michael Pachter ha dunque pienamente colto nel segno con la sua previsione.

Miitomo sarà un flop (A+)

Miitomo è letteralmente scomparso dai radar e Nintendo non ha mai parlato dei guadagni derivati dall'applicazione, di fatto l'app non ha riscosso il successo sperato nel lungo periodo.



Il secondo gioco mobile di Nintendo sarà un successo e sarà un platform di Super Mario (B+)

Dopo Miitomo, Nintendo ha raccolto i primi frutti dal mercato mobile grazie all'enorme successo di Pokemon GO, sviluppato però da Niantic Labs, dunque non un "vero" prodotto Nintendo. Il platform mobile di Mario invece è il terzo gioco per smartphone pubblicato dalla casa di Kyoto e non il secondo.

Sony abbandonerà PlayStation Vita (A-)

Il 2016 non è stato un grande anno per PlayStation Vita, sebbene la piattaforma non sia stata del tutto abbandonata, alcuni nuovi progetti sono stati annunciati alla PlayStation Experience e anche Sony Japan Studio sembra essere al lavoro su un nuovo gioco per Vita.

Il film di Assassin's Creed sarà un successo di dimensioni modeste (A)

I primi risultati al botteghino americano non sono all'altezza delle aspettative ma il film ha appena iniziato la sua corsa ed è ancora troppo presto per esprimersi in merito al successo commerciale della pellicola.



Il primo titolo di Activision e King sarà un gioco di corse dedicato a Skylanders (Senza Voto)

In questo caso GamesIndustry non ha assegnato alcun voto poichè le due società non hanno annunciato alcun progetto congiunto. Tuttavia Activision sembra delusa dai risultati di Skylanders Imaginators e potrebbe decidere di cancellare il franchise.

Ricordiamo che Michael Pachter ha recentemente rivelato le sue previsioni per il 2017...