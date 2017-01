Michael Pachter: Nintendo Switch venderà 6/8 milioni di unità entro fine anno

continua a parlare die dopo aver dichiarato che la console venderà il doppio di Wii U, l'analista si sbilancia e prova a fornire una sua analisi riguardo le vendite della piattaforma nel primo anno di vita.

Intervistato da GamerTag Radio, Michael Pachter si è così espresso sulla questione: "La line-up software di Switch è decisamente migliore di quanto mi aspettassi, anche se il supporto delle terze parti al lancio non è impressionante. Anche il prezzo di 299,99 dollari mi lascia perplesso, tuttavia sono convinto che molti fan Nintendo acquisteranno Switch al lancio per affiancarla a PS4 o Xbox One. La mancanza di franchise come Grand Theft Auto e Call of Duty si farà sentire a lungo termine, ma per quanto riguarda il 2017, credo che la console possa piazzare circa 6/8 milioni di unità entro la fine dell'anno."

Siete d'accordo con le parole del noto analista? In passato, Pachter ha criticato il prezzo della console, ritenendolo troppo elevato e ben poco allineato con l'offerta della concorrenza.