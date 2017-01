Michael Pachter: nonostante il caso Scalebound, Microsoft farà bene in futuro

Come tutti abbiamo tristemente appreso circa una settimana fa,, action RPG sviluppato dae diretto da Hideki Kamiya, è stato cancellato e non arriverà più su PC e Xbox One come precedentemente annunciato.

Scalebound era uno dei titoli di punta della lineup Microsoft di quest'anno, e dopo la sua cancellazione in molti sono insorti in protesta, lamentando al colosso di Redmond una preoccupante mancanza di esclusive di spessore per i suoi utenti. Nonostante questo, Michael Pachter, noto analista presso Wedbush Securities, ha dichiarato di rimanere fiducioso guardando al futuro di Xbox. "Microsoft ha grandi titoli first party. La cancellazione di Scalebound è stata sfortunata, ma hanno lanciato Gears of War 4 e Forza Horizon 3 in autunno, e hanno lavorato molto bene sotto il punto di vista dei contenuti. Sono sicuro che vedremo tanto supporto sia first party che third-party per Scorpio".

Siete fiduciosi quanto Michael Pachter per il futuro di Microsoft e Xbox? Per tutte le news principali della settimana, vi invitiamo a consultare il nostro articolo di riepilogo.