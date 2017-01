Michael Pachter parla delle vendite di COD: IW, Battlefield 1 e Titanfall 2

Durante l'ultima puntata dello show Pachter Factor, l'analista di Wedbush ha parlato dello scontro tra, una battaglia che purtroppo ha cannibalizzato le vendite dello sparatutto di

Queste le parole di Michael Pachter: "Come ricorderete, all'inizio ho criticato DICE per la decisione di ambientare Battlefield 1 durante la Prima Guerra Mondiale ma poi in realtà si è rivelata la scelta giusta. Battlefield 1 e Call of Duty Infinite Warfare sono molto diversi tra loro, il primo è ambientato nel passato, il secondo nel futuro. A farne le spese è stato purtroppo Titanfall 2, che condivide le stesse ambientazioni di Infinite Warfare, e questo ne ha danneggiato fortemente le vendite. Titanfall 2 sarebbe dovuto uscire lontano dal Natale." Cosa ne pensate di questa dichiarazione?