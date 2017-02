Michael Pachter parla di PlayStation 5 e del successore di Project Scorpio

Durante l'ultima puntata dello show, l'analistaha parlato die del suo successore, piattaforma ovviamente non ancora annunciata dalla casa di Redmond.

Queste le parole di Michael Pachter: "Penso che la compatibilità di Scorpio funzionerà in maniera molto simile a PS4 Pro. Ogni gioco deve essere perfettamente compatibile con PS4 e PS4 Pro, lo stesso succederà con la prossima piattaforma Microsoft, i giochi saranno compatibili con Scorpio ma anche con One e One S, solamente con differenze in termini di risoluzione e framerate. Microsoft non sta lanciando il sostituto di Xbox One, bensì una sua versione aggiornata. Per questo motivo penso che Sony non farà uscire un nuovo hardware nel 2018. PlayStation 5 potrebbe arrivare nel 2019 o 2020 e la prossima console Microsoft nel 2020. Ogni tre anni verrà lanciato un upgrade e i giochi gireranno sia sulle versioni base che sull'hardware potenziato."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?