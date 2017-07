Michael Pachter parla di PS5 e delle esclusive PlayStation e Xbox

è stato recentemente intervistato da GamingBolt e in questa occasione ha parlato tra le altre cose die del catalogo esclusive di PlayStation e Xbox One.

Riguardo PlayStation 5, Pachter fa sapere che a suo avviso Sony lancerà la console nel 2019 ma tutto essenzialmente dipenderà dalle vendite di PS4 e PlayStation 4 Pro, se queste ultime si manterranno su alti livelli, la compagnia potrebbe decidere di ritardare l'uscita della nuova piattaforma. Secondo l'analista, PS4 e PS5 potranno condividere il mercato almeno fino al 2022, con PlayStation 4 che potrebbe raggiungere quota 120 milioni di pezzi venduti nell'intero ciclo vitale. Spazio anche a speculazioni sui prezzi, ipotizzando un taglio a 199 dollari per PS4 Pro e un prezzo di lancio per PlayStation 5 fissato a 399 dollari.

Sul fronte esclusive, invece, Pachter si esprime in questi termini: "Microsoft ha meno studi interni rispetto a Sony, inoltre gli stessi lavorano su prodotti di qualità media inferiore. I ragazzi di The Coalition sono in gamba, così come 343 Industries e Turn 10, studi che si possono tranquillamente paragonare a Naughty Dog o Polyphony. Il problema è che Sony ne ha decisamente di più. Anche Insomniac ha una lunga tradizione su PlayStation e lo stesso vale per Hideo Kojima, assicursi il suo prossimo progetto in esclusiva è stata una grandissima mossa. Anche Days Gone sembra interessante. Onestamente pensavo che Horizon Zero Dawn sarebbe stato terribile invece si è rivelato un enorme successo. Sony sviluppa videogiochi da 25 anni mentre Microsoft ha praticamente iniziato con Halo e Forza. Gears era una IP di Epic mentre titoli come Ryse sono stati sviluppati da Crytek, che non produce ottimi giochi da molto tempo. Rare ha perso il tocco e penso che Sea of Thieves non sia così incredibile, a dirla tutta non è stato nemmeno il miglior gioco di pirati dell'E3..."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?