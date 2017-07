Michael Pachter: PlayerUnknown's Battlegrounds farà vendere molte Xbox One

è tornato a parlare ai microfoni di GamingBolt, questa volta le sue dichiarazioni si concentrano sulle esclusive temporali PS4 e Xbox One, spiegando che se Sony ha ripiegato su DLC e contenuti aggiuntivi,si è ben difesa con vari giochi in esclusiva console, tra cui

Queste le dichiarazioni del noto analista: "Faccio un semplice esempio, diciamo che il nuovo DLC di Call of Duty esce in anticipo su PlayStation 4 ma tu e i tuoi amici possedete Xbox One. Ecco, di certo non cambierete console per giocare in anticipo, ma aspetterete tutti 30 giorni. Non penso quindi che DLC e contenuti aggiuntivi in esclusiva temporale possano spostare le vendite di una console. Coloro che devono ancora scegliere saranno influenzati dai proprio amici, di fatto ci sono molte più persone che consigliano ai propri amici di comprare PS4 anzichè Xbox One...

Non dobbiamo però dimenticare l'esclusiva di PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One, questo si che potrà spostare gli equilibri. Non so bene quanto costerà, immagino 30 o 40 dollari, ma è un gioco che potrebbe vendere più di tante produzioni giapponesi per PS4 ed è esclusiva Xbox, probabilmente fino all'anno prossimo. E' un gioco incredibile che riuscirà a far vendere tante Xbox, non vedo l'ora che esca su console."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?