Michael Pachter: PlayStation 5 potrebbe uscire nel 2020

Durante l'ultima puntata del podcast The 1099 , l'analistasi è espresso sulla possibile finestra di lancio della mai annunciata

"Credo che, prima di lanciare una nuova console, Sony aspetterà di vedere come si comporterà Microsoft con Project Scorpio. Non credo che ci saranno trasmissioni televisive di massa in 4K fino al 2020 e a quel punto la gente potrebbe decidere di cambiare il proprio televisore. In quel momento, Sony potrebbe lanciare PS5."

Cosa ne pensate delle dichiarazioni dell'analista di Wedbush? PlayStation 5 arriverà nel 2020 o il lancio di Scorpio spingerà Sony ad accelerare i lavori sulla futura piattaforma?