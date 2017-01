Michael Pachter: il prezzo di Switch è troppo alto

Dopo la presentazione diha espresso la sua opinione riguardo al prezzo della console: l'analista giudica il prezzo di 299 dollari troppo alto per questo tipo di prodotto, che potrebbe riscuotere maggior successo con un costo di listino più basso, non superiore ai 200 dollari.

Secondo Pachter, i 299 dollari (329 euro in Italia) richiesti per Switch potrebbero rappresentare un problema per le vendite, dopo mesi di rumor e speculazioni i giocatori si aspettavano un prezzo compreso tra i 199 e i 249 dollari, invece le cose non sono andate così. Per molti, Switch rappresenterà una seconda console da affiancare a un PC oppure a PS4/Xbox One e probabilmente non saranno disposti a spendere così tanto per soddisfare i propri desideri: "con questo prezzo, Switch venderà sicuramente bene tra i fan Nintendo ma resterà una seconda scelta per tutti gli altri."

Pachter loda in ogni caso la line-up di Switch: "La line-up dei titoli first party è davvero impressionante, Zelda al lancio è un fattore positivo e Mario arriverà entro fine anno. Anche gli altri titoli sembrano divertenti, nel complesso penso che la line-up sia più solida rispetto a quella di Wii U al lancio."