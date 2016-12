Michael Pachter: programmare per Switch è più facile rispetto a PS4 e Xbox One

Nell'ultima puntata dello show Pachter Factor, l'analistaha riportato un rumor proveniente da una sua fonte non meglio identificata, la quale afferma che lo sviluppo di giochi per Switch sarebbe davvero facile, persino più semplice che sviluppare per Xbox One e PlayStation 4.

Il contatto di Michael Pachter ha parlato con diversi sviluppatori, i quali si sono definiti entusiasti per la facilità e la semplicità con cui è possibile sviluppare progetti per Switch. L'analista non è sceso in dettagli ma si è detto comunque contento di questa "soffiata", in quanto la semplicità di sviluppo potrebbe attirare numerosi studi e publisher di terze parti. Ricordiamo che lo stesso Pachter recentemente ha rivelato le sue previsioni per il 2017, dichiarandosi certo del successo di Switch, ma solo se la console sarà adeguatamente supportata dagli editori esterni.