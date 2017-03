Michael Pachter: "Project Scorpio supporterà il 4K... ma a cosa serve?"

Durante l'ultima puntata dello showha parlato di, dichiarando come a suo avviso il pieno supporto per ilnon sarà importante ai fini della diffusione della console.

Queste le parole del noto analista: "Scorpio supporterà il 4K, wow! Onestamente, non credo che serva. Passaremo da 1080p a 4K, una differenza davvero notevole, ma conti fatti è come scattare una foto con iPhone 4 e una con iPhone 7. La differenza c'è... ma chi se ne accorgerà? Voglio dire... non tutti i giocatori hanno degli schermi al top e in quanto potranno permettersi di spendere tanti soldi per una console capace di mostrare quattro volte il numero di pixel che vediamo su uno schermo 1080p? Non fraintendetemi, è davvero fantastico, ma non è un miglioramento così importante. Onestamente faccio fatica a vedere le differenze tra i giochi che girano su PS4 Standard e PS4 Pro...."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Siete d'accordo con le dichiarazioni di Pachter?