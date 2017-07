Michael Pachter reputa troppo alto il prezzo di Xbox One X

Nel corso di una recente intervista pubblicata su GamingBolt,è tornato a parlare del prezzo di, ritenuto troppo alto dal noto analista di WedBush Morgan.

Queste le parole di Pachter a riguardo: "Xbox One X costa troppo. E' troppo cara, 500 dollari sono davvero tanti, ormai i consumatori sono disposti a pagare circa 300 dollari per una console... Xbox 360 costava 400 dollari al lancio e PlayStation 3 ben 600 dollari... PlayStation 4 aveva un prezzo di lancio di 399 dollari ma il suo prezzo è sceso rapidamente a 299. Credo fermamente che gli utenti vogliano pagare questa cifra per una console, 300 dollari è un giusto prezzo ma 500 no, sono troppi. Xbox One S e PlayStation 4 Slim costano 249 dollari, il prezzo percepito dai giocatori è questo.

Xbox One X costa quasi come PS4 Slim e Xbox One S messe insieme. Se non possiedi già una Xbox One, perchè dovresti comprare One X anzichè entrambe le console? Allo stato attuale Xbox One X è una valida soluzione per chi ha oltre 1.000 dollari da spendere perchè oltre alla console bisogna considerare l'acquisto del TV in 4K, realisticamente ad oggi meno del 10% degli americani possiede uno schermo di questo tipo. E se hai 500 dollari in tasca, tra una console e un nuovo televisore i consumatori opteranno sempre per cambiare la TV... Si tratta dello stesso problema affrontato da Oculus con il suo visore. Non so se Xbox One X avrà successo, a questo prezzo."

Cosa ne pensate delle dichiarazioni del noto analista?