Michael Pachter: Switch venderà almeno il doppio di Wii U nei primi anni di vita

Dopo aver criticato il prezzo di lancio di, l'analistaè tornato a parlare della nuova console, lanciando una sua previsione riguardo l'andamento delle vendite nei primi anni di vita della piattaforma.

Queste le parole di Michael Pachter: "Mi aspetto che Switch venda bene, almeno il doppio di Wii U nei suoi primi anni di vita, registrando numeri simili o superiori a quelli di Xbox One, a patto che ci sia il supporto delle terze parti. Quest'ultimo sarà fondamentale per registrare buoni numeri, in Occidente però sembra che gli sviluppatori siano concentrati sui porting di giochi da vecchie piattaforme, penso a Skyrim o FIFA, per esempio."

Cosa ne pensate delle parole dell'analista? Switch riuscirà a riscuotere il successo sperato o faticherà a imporsi sul mercato? Gli aspetti da tenere in considerazione sono molti, dal prezzo alla line-up software, passando per il supporto degli editori terzi, ad oggi sono oltre 50 gli studi che stanno sviluppando nuovi progetti per Switch, tra cui Atlus, Bethesda, Bandai Namco, Capcom, Epic Games, Frozenbyte, Konami, Level-5, Nippon Ichi Software ed Electronic Arts.