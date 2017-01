Michael Pachter: "Xbox Scorpio è fin troppo sofisticata"

Michael Pachter è tornato a esprimersi suin una recente intervista ai microfoni di The 1000. Secondo l'analista, la console disarebbe fin troppo sofisticata per l'attuale mercato videoludico.

"Aspetterò di vedere cos'è e quanto costerà. Ma dalle informazioni che ho letto, è probabilmente fin troppo sofisticata. Penso che farà girare i giochi a 4K...ma ne abbiamo veramente bisogno? Capisco che PS4 Pro sia meno performante, ma c'è un bel divario fra 1080p e 4K. Il 1080p è composto da 2 milioni di pixel, invece il 4K da 8 milioni. Da quanto ho capito, Oculus gira a 2.6 milioni di pixel, quindi non a 4K. Quindi, quando dicono che Scorpio supporterà il 4K, se Oculus con un PC da 1500 dollari non arriva ai 4K, credete davvero che Scorpio ne sia capace al prezzo di 400/500 dollari? Non so, voglio aspettare e verificare. Suona fantastico e tutti sono entusiasti ma...chi ha una TV 4K?", queste le parole dell'analista. Voi cosa ne pensate?