Michael Pacther: se Scorpio costerà 399$, Sony taglierà il prezzo di PS4 Pro

Parlando ai microfoni di GamingBolt,ha espresso il suo parere riguardo un possibile taglio di prezzo di, price cut che potrebbe avvenire in caso Xbox Scorpio dovesse costare 399 dollari, almeno secondo il parere del noto analista.

Queste le parole di Michael Pacther: "Per quanto riguarda un price cut di PS4 Pro... potrebbe esserci se Xbox Scorpio costerà 399 dollari. Se la console Microsoft avrà un prezzo più alto, per quanto mi riguarda, Sony non avrà nessun motivo per abbassare il prezzo della console."

Cosa ne pensate di questa dichiarazione? Per scoprire il prezzo di Xbox Scorpio non dovremo attendere molto, l'annuncio ufficiale è atteso per la conferenza E3 di Microsoft in programma domenica 11 giugno alle 23:00, ora italiana.