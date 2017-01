Da tempo si parla di un crossover tra le serie, secondo alcuni insider il gioco sarebbe in fase di sviluppo per Nintendo Switch, tuttavia Ubisoft non ha mai annunciato nulla in merito. Una foto pubblicata su Instagram da Michel Ancel sembra però confermare l'esistenza di questo titolo...

Ancel ha pubblicato un'immagine accompagnata dalla seguente didascalia "La vita di tutti i giorni... ho dovuto aggiustare l'impianto idraulico e mi sono sentito un po' rabbizzato!"

Certamente non ci troviamo di fronte a una conferma, tuttavia il riferimento a Super Mario RPG Rabbids appare decisamente curioso. Nel momento in cui scriviamo, Ubisoft ha confermato l'arrivo di Steep, Rayman Legends Definitive Edition e Just Dance 2017 su Switch, altri progetti verranno svelati prossimamente.