Micro Machines World Series annunciato per PS4, Xbox One e PC

hanno annunciato che Micro Machines correrà nuovamente su PlayStation 4, Xbox One e PC il 21 Aprile.mantiene il gameplay della serie classica, aggiornato con una grafica HD che vi riporterà in giardino, in cucina e in officina con questi veicoli in miniatura.

Oltre alle modalità di gioco classiche come Race e Elimination, Micro Machines World Series introduce delle nuove arene di combattimento che permettono di seminare distruzione di massa su una scala in miniatura contro i tuoi amici o l'intelligenza artificiale. Mentre, il gioco di squadra consente di lavorare insieme utilizzando le abilità uniche dei vostri veicoli nelle modalità “Capture the Flag” e "King of the Hill".

Progettato per regalare un divertente gameplay ad ogni turno, Micro Machines World Series è il titolo giusto per un’esperienza entusiasmante per i giocatori di tutte le età e abilità, il titolo è intuitivo, con controlli facili da imparare che rendono il controller un alleato. Jonathan Bunney, VP Publishing di Codemasters, ha commentato: “L’originale Micro Machines è stata una svolta nei giochi racing in multiplayer ed è ancora molto amato dalla community. Abbiamo avuto un grande successo l'anno scorso con il nostro free-to-play del gioco mobile, ma questo nuovissimo titolo su console porta la serie ai suoi massimi livelli di multiplayer e caos e vi permette di giocare con i vostri amici sullo stesso divano o in tutto il mondo."

Bunney ha continuato: “Sia che tu abbia giocato il primissimo Micro Machines, o che tu sia nuovo alla follia di questi veicoli tra gli ambienti domestici, questo titolo incredibilmente divertente è una ventata di aria fresca dalle alternative in multiplayer più seriose. Con il supporto di Hasbro siamo stati in grado di presentare anche alcuni dei suoi più grandi brand come HUNGRY HUNGRY HIPPOS, G.I. JOE, OUIJA e NERF, questo rappresenta il meglio dei titoli social.”

Disponibile dal 21 Aprile 2017, Micro Machines World Series supportera’ fino a 12 giocatori online e 4 giocatori sullo stesso schermo in una varietà di corse e location per darsi battaglia. Ognuno dei 12 veicoli ha le sue armi uniche e le sue abilità, il gioco, inoltre, presenterà innumerevoli opzioni di personalizzazione al lancio.