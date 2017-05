Micro Machines World Series esce il 23 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC

hanno pubblicato un secondo trailer di gameplay diin attesa del suo arrivo su PlayStation 4, Xbox One e Steam (PC) il 23 Giugno.

“Correre” costituisce da sempre il cuore di Micro Machines e con Micro Machines World Series si torna in azione. Con centinaia di personalizzazioni disponibili, puoi correre scegliendo il tuo stile, assicurandoti di essere notato sulla linea di partenza. Il Chief Game Designer, Gavin Cooper, ha dichiarato: "Per la prima volta in un gioco di Micro Machines, ogni vettura ha una propria personalità completamente distinta ... e il suo arsenale! Questo offre ai giocatori la possibilità di godersi il gioco in maniera personale, i fan della serie avranno finalmente pane per i loro denti".

"I giocatori svilupperanno rapidamente un'affinità con un veicolo in particolare che si adatterà al loro stile di gioco" e ha continuato "Potranno padroneggiare un veicolo che raccoglie tutte le 25 personalizzazioni, ma avranno anche una vasta gamma di opzioni per personalizzare tutti gli altri veicoli nel gioco". Ogni veicolo ha un aspetto leggermente diverso persino nel suono in Micro Machines World Series. Scegli tra 12 fantastici veicoli tutti diversi tra loro.

Micro Machines World Series presenta anche un ottimo mix di piste classiche e nuove arene. L’Art Director, Stuart Campbell ha dichiarato: "nuove location, come il laboratorio, vanno ad arricchire Micro Machines insieme a quelle più classiche come la sala giochi e l'aula. Sfalsare le palle da biliardo mentre provi a sparare ad un G.I. JOE MOBAT non è mai stato così divertente!"

I giocatori potranno raccogliere gli oggetti sulla pista sotto forma di blaster con potenziamenti NERF. Tutto questo può essere utilizzato nelle location Hasbro e nei dintorni, come sulla tavola Ouija o guidando nel bel mezzo di una battaglia con affamati Hungry Hippos. L'enorme e inconfondibile talento di Brian Blessed OBE ti guiderà con la sua voce nella follia e nel caos - commentando l'azione dei giocatori nella gara per aggiudicarsi la vittoria.