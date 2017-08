Microsoft: il focus è sui giochi in grado di creare community

In un'intervista concessa a Gamesindustry, Shannon Loftis di Microsoft ha confermato che il colosso di Redmond è attualmente concentrata nella realizzazione e pubblicazione di una certa tipologia di giochi: quelli che accomunano i giocatori e fanno nascere community.

Le parole del General Manager of Microsoft Studios Publishing vengono confermate dalla line-up di titoli in arrivo su PC Windows 10 e Xbox One, come Sea of Thieves, Crackdown 3, PlayerUnknown’s Battlegrounds e State of Decay 2. Non per questo, precisa Loftis, verrà data meno importanza ai titoli single player, che a loro volta possono essere social.

"C'è una cosa che mi piace fare su YouTube: cercare i video delle reazioni all'annuncio di Ori and the Will of Whisp", ha confessato Shannon Loftis.

"È toccante vedere la commozione di alcuni giocatori. Questo genere di condivisione, come un sentimento, è anch'essa una dinamica social. Ci sarà sempre bisogno di raccontare storie, come quella di Ori o Zelda. The Legend of Zelda, ad esempio, è un titolo incredibilmente social; il fatto di giocarlo da soli non significa che il mondo non stia condividendo la stessa esperienza".

Intanto, pochi giorni fa, Aaron Greenberg ha confermato che i giocatori Xbox One possono contare sull'arrivo di diversi giochi in sviluppo non ancora annunciati.